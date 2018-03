Vergunning passerelle Schijnpoort 'per vergissing' geweigerd 20 maart 2018

02u30 0 Antwerpen Vlaanderen heeft de omgevingsvergunning voor de bouw van de passerelle over de Schijnpoortweg geweigerd. Volgens het kabinet van mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) is er sprake van een vergissing. "Het dossier is wél goedgekeurd."

Buurtbewoners verheugen zich al langer op de komst van de passerelle over de Schijnpoortweg. Het kruispunt Schijnpoort is vandaag een zeer drukke plek waar zowel autoverkeer, openbaar vervoer, fietsers als voetgangers gebruik van maken. Dankzij de passerelle kunnen voetgangers en fietsers veilig oversteken tussen Spoor Oost en het Sportpaleis. De brug moet bovendien het Ringfietspad eindelijk naar het noorden laten doorlopen.





De verbazing bij bewoners was groot, toen Vlaanderen de vergunning voor de veilige oversteek begin deze maand weigerde. Op het kabinet van Koen Kennis spreekt men van 'een vergissing'. "Dit dossier is op een formele vergadering met alle agentschappen en betrokken afdelingen in Vlaanderen goedgekeurd", luidt het. "Bij de administratieve afhandeling is er iets misgelopen. Daarom wordt nu de bouwaanvraag opnieuw ingediend en dan kan Vlaanderen deze versneld behandelen. De passerelle komt er wel." Door het euvel lopen de werken - die begin 2018 van start zouden gaan - wel vertraging op.