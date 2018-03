Vergunning moskee Linkeroever geweigerd 30 maart 2018

De stedenbouwkundige dienst Antwerpen heeft de vergunningsaanvraag voor een nieuwe moskee van de vzw Moraalcentrum aan de Doorlantlaan op Linkeroever geweigerd door de te grote parkeerdruk op de buurt en onduidelijke intenties van de moskeevereniging. Reeds vorig jaar had het Vlaams Belang een klacht ingediend tegen de verbouwingen omdat er voor de moskee geen vergunning was aangevraagd. Volgens het decreet op de ruimtelijke ordening van 2015 dient een moskee immers een stedenbouwkundige vergunning 'gemeenschapsvoorziening' te bezitten. De verbouwingswerken voor de moskee waren daardoor tot nader order stilgelegd. De vzw achter de moskee gaat in beroep. (DILA)