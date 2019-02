Verdwijnpalen op de Meir defect: mogelijk hinder tot donderdag BJS

19 februari 2019

16u47 0 Antwerpen Sinds dinsdagochtend 19 februari is er een probleem met de verdwijnpalen die toegang geven tot de Meir. Er zijn momenteel herstellingswerkzaamheden bezig. Die kunnen tot donderdag 21 februari duren.

Zolang de verdwijnpalen niet correct functioneren, blijven de toegangen tot de Meir via onder meer de Leysstraat, Jezusstraat en Otto Veniusstraat afgesloten. Het toegangsverbod geldt niet voor voetgangers en fietsers.

Vanaf 26 februari zullen er alweer werkmannen in de weer zijn in de drukste winkelstraat van Antwerpen. Vanaf 26 februari starten immers herstellingswerken aan het wegdek. Verwacht wordt dat de werken tegen 19 april afgerond zijn. Tijdens die periode is er - tijdens de venstertijden - wel doorgang mogelijk voor leveranciers. Herstelde zones dienen uit te harden vooraleer er weer verkeer over kan rijden, voetgangers en fietsers kunnen er sneller gebruik van maken.