Verdwijnpaal tackelt auto 02u24 0

Aan de Kammenstraat in Antwerpen raakte donderdagmiddag een wagen zwaar beschadigd. Verschillende bestuurders reden de Kammenstraat in met een bewonerskaart. Alleen dan is dat tijdens de feestdagen binnen bepaalde uren mogelijk. De laatste bestuurder van de rij probeerde zonder gebruik te maken van een badge de straat in te rijden. Maar de verdwijnpaal was al naar boven aan het komen nadat de laatste auto er was overgereden. Het voertuig raakte zwaar beschadigd aan de carrosserie onderaan. De wagen kon niet meer rijden en moest getakeld worden. Door het ongeval was ook de verdwijnpaal stuk en werden er hekken geplaatst om de Kammenstraat af te sluiten. De bestuurder van veertig jaar uit Zedelgem bleef ongedeerd. (BSB)