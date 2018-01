Verdachten vragen vrijspraak voor aanslag op 'Frank De Tank' 24 januari 2018

02u54 0 Antwerpen De twee verdachten van de aanslag op de woning van drugbaron Frank 'De Tank' V. in Sint-Job-in 't-Goor begrijpen niet waarom zij voor de correctionele rechtbank moeten verschijnen. Zij vragen de vrijspraak.

Volgens de openbare aanklager in voor de rechtbank in Antwerpen hebben de twee, een Rwandees en een Marokkaan uit Luik, in de nacht van 25 op 26 februari 2017 op de woning van 'De Tank' in Sint-Job geschoten met een kalasjnikov en hebben zij twee brandbommen gegooid. De mannen zijn geïdentificeerd toen zij een vluchtauto in de buurt van de snelweg in Brecht wilden ophalen.





Tijdens het proces was een chatgesprek tussen de twee verdachten opgedoken. Dat is gisteren nog eens apart bekeken in de rechtbank. De twee verdachten Parfait M. en Yassine E.Y. zegden niets met dat chatgesprek te maken te hebben. Zij pleitten allebei onschuldig en vroegen de vrijspraak.





De procureur vordert respectievelijk vier jaar en veertig maanden gevangenis tegen de twee verdachten. Naar de opdrachtgever van de moordaanslag loopt een apart onderzoek.





Opmerkelijk is dat Frank De Tank zich op dit proces niet heeft aangemeld als slachtoffer.





Het vonnis volgt begin volgende maand. (PLA)