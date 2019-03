Verdachten van werfdiefstal gevat Sander Bral

22 maart 2019

Een bewakingsfirma alarmeerde de politie in de nacht van donderdag op vrijdag naar aanleiding van een verdachte situatie op een werf in de Harmoniestraat. Daar werden twee personen met zaklampen opgemerkt. Daarna verlieten ze het terrein via een naastgelegen stelling, maar ze werden meteen door een snelleresponsteam van de politie tegengehouden. Ze droegen een rugzak waarin de politie een hamer, een kniptang, een lasermeter, een werflamp, een breekmes en ander gereedschap vond. Wellicht kwamen die spullen van op de werf. De verdachten werden gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.