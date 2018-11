Verdachten van moord op gepensioneerde leraar (62) op weg naar assisen Natasja D.P. (37) uit Essen en Bart G. (35) uit Lokeren zitten nog steeds vast BJS

16 november 2018

16u41 0 Antwerpen De moordzaak rond de gepensioneerde Antwerpse leraar Frank Serruys (62) is een stapje dichter bij het hof van assisen gekomen. De raadkamer heeft het dossier overgemaakt aan het parket-generaal. Verdachten Natasja D.P. (37) uit Essen en Bart G. (35) uit Lokeren zitten nog steeds vast.

Op 14 juni 2017 werd deels verborgen onder een zeil het lichaam van een man aangetroffen in de Turfvaartsestraat in het Nederlandse Nispen, bij Roosendaal. Het was niet meteen duidelijk om wie het ging. Het slachtoffer werd gewurgd en er waren nog andere sporen van geweld op zijn lichaam zichtbaar.

Nadat zijn foto getoond werd in het Nederlandse programma ‘Opsporing Verzocht’, werd de man geïdentificeerd als Frank Serruys, een alleenstaande, gepensioneerde leerkracht uit Antwerpen.

Natasja D.P. en Bart G. kwamen al snel als verdachten in beeld. Zij maakten deel uit van de vriendenkring van het slachtoffer en zouden op zijn geld zijn uit geweest. De speurders gaan ervan uit dat zij de leerkracht op 13 juni 2017 vermoord hebben en dat ze zijn lichaam dan over de grens zijn gaan dumpen, op enkele kilometers van de woning van D.P. Na zijn dood werd er nog geld afgehaald van zijn rekeningen.

Beide verdachten zijn nog altijd aangehouden. De raadkamer heeft vrijdag beslist om het dossier over te maken aan het parket-generaal. Dat zal de zaak voor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) brengen, die over een verwijzing naar het hof van assisen moet beslissen.