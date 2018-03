Verdachten groepsverkrachting nog zeker maand in de cel 24 maart 2018

02u42 0 Antwerpen Vier jonge mannen die ervan verdacht worden twee jonge Nederlandse vrouwen in groep verkracht te hebben in hun hotel in Antwerpen, blijven nog minstens een maand in de cel. Werden de meisjes bedwelmd? Is er sprake van verkrachting of hadden ze misschien toch toestemming gegeven? Dat moet verder onderzoek uitwijzen.

Mohamed S. (22) legde na zijn arrestatie al bekentenissen af. Hij en zijn vriend Lamine I. (20) hadden de twee dames een lift tot aan het hotel aan het Mechelseplein gegeven. Het gezelschap had stevig aan de wodka gezeten in discotheek Roxy op het Eilandje. Op de hotelkamer kwam van "het een het ander". Wel zou zeker een van de dames tegengeprutteld hebben en gevraagd hebben om te stoppen. Daar zouden Mohamed en Lamine zich weinig van aan hebben aangetrokken. Volgens de meisjes konden ze zich niet verzetten omdat ze verdoofd worden. Of dat daadwerkelijk het geval was, is voorlopig onduidelijk. Er werd een bloedonderzoek bevolen om restanten van de verkrachtingsdrug Rohypnol of iets gelijkaardig op te sporen. De resultaten zijn nog niet bekend.





Gsm's gestolen

Na een eerste verkrachting lieten de twee jongens hun vrienden Tijani D. (19) en Eliel B. (20) in de hotelkamer binnen. Ook zij zouden de slachtoffers bepoteld hebben. Volgens enkele verdachten zou Eliel B. de meisjes ook gefilmd hebben en hun geld en gsm's hebben geplunderd. De jongeman ontkent dat. De vier jonge mannen zijn aangehouden op verdenking van verkrachting, diefstal en schuldig verzuim. De raadkamer besliste om hen nog een maand in de cel te houden. Hun advocaten waren karig met commentaar. "Het is voorlopig nog hoogst onduidelijk wat er die nacht is gebeurd. We gaan niet in beroep tegen de beslissing van de raadkamer zodat alles tot in de puntjes kan worden uitgezocht." (BJS/PLA)