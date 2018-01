Verdachte vrijgesproken na 8 maanden voorarrest 02u32 0 Antwerpen Een 20-jarige Antwerpen heeft acht maanden in voorarrest gezeten maar werd op zijn proces vrijgesproken. De jongeman was verzeild geraakt in het drugsonderzoek tegen Abdelilah E.A. en Houhoud A.

De twee mannen hadden een netwerk voor de verkoop van cocaïne opgezet. Zij leverden vooral in de regio Schilde, Wommelgem, Schoten en uiteraard in Antwerpen





De kopstukken van de bende zijn nu veroordeeld tot 4 jaar effectieve celstraf. Alleen de 20 -jarige A.I. werd vrijgesproken.





Advocaat Sahil Malik: "De procureur vervolgde mijn cliënt A.I. op basis van telefoontaps. Die gesprekken waren in het Nederlands of het Berbers. Mijn cliënt spreekt alleen Albanees. De rechter vond het niet bewezen dat hij effectief had deelgenomen aan de drugshandel."





A.I. heeft daardoor 8 maanden voor niets in voorarrest gezeten. Voor een stuk heeft hij dat wel aan zichzelf te danken. A.I. was na één maand voorarrest wel vrijgelaten maar werd opnieuw opgesloten omdat hij de voorwaarden van zijn vrijlating schond. Hij zat tot aan het proces van vrijdag in de gevangenis. (PLA)