Verdachte voor brutale inbraak bij bejaarde opgepakt 31 januari 2018

Dinsdagmorgen is in de buurt van het Beerschot-stadion een verdachte (27) van een gewelddadige overval op een bejaarde opgepakt. De federale gerechtelijke politie (FGP) voerde enkele huiszoekingen uit op het Kiel in het kader van een onderzoek naar een 'home invasion' bij een 85-jarige bejaarde dame in Hoboken toen ze de man opmerkte. Zij werd in november vorig jaar thuis overvallen en stevig toegetakeld. (PLA)