Verdachte van handtasroof gevat

14 februari 2019

De politie kon in de nacht van woensdag op donderdag een handtasdief vatten. De man sloeg toe bij een dame die door de Constitutiestraat in Antwerpen-Noord wandelde. Een getuige zag alles gebeuren en belde meteen naar het noodnummer met een goede persoonsbeschrijving. Hoewel de verdachte zich nog ver kon verwijderen van de plaats waar hij had toegeslagen, kon de man toch gevonden worden. De handtas en de inhoud waren al verdwenen. De verdachte van 31 jaar werd gearresteerd en overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.