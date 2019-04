Verdachte van bankkraak krijgt opschorting voor illegaal pokertornooi BJS

15 april 2019

16u35 0 Antwerpen Een van de verdachten van de bankkraak op de Belgiëlei in Antwerpen, heeft van de rechter in Antwerpen een opschorting gekregen voor zijn deelname aan een illegaal pokertornooi.

Koba M. (27) had in 2017 deelgenomen aan een illegaal pokertornooi in de Du Montstraat in Deurne. Bij een politie-inval werden pokertafels, twaalf aluminium pokerkoffers met vijfhonderd casinochips en 3.000 euro aan speelgeld in beslag genomen.

De organisatoren benadrukten dat er vooral gespeeld werd onder vrienden. Grote winsten werden er nooit gemaakt.

De organisatoren kregen in oktober een opschorting van de rechtbank. Koba M. liet toen verstek gaan en werd veroordeeld tot een boete van 1.200 euro. Hij tekende verzet aan en kreeg vorige maand een nieuw proces. Koba M. gaf de feiten toe en vroeg een opschorting. Dat verzoek werd ingewilligd.

Koba M. zit sinds begin februari in voorhechtenis voor zijn vermeend aandeel in de kraak bij BNP Paribas Fortis. Hij kan aan die feiten gelinkt worden door een achtergelaten slijpschijf in de uitgegraven tunnel, die naar de kluizenzaal leidde. De twintiger ontkent dat hij bij de diefstal betrokken was.