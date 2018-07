Verdachte Pokémonmoord lijdt nog steeds aan 'geheugenverlies' 04 juli 2018

De 26-jarige John V.D.B. uit Antwerpen, die verdacht wordt van de moord op de twintigjarige Shashia Moreau uit Heist-op-den-Berg, is gisteren opnieuw verhoord op vraag van de onderzoeksrechter. De speurders van de federale gerechtelijke politie legden V.D.B. vier uur op de rooster, maar dat leverde niets op. De verdachte blijft bij zijn standpunt dat hij zich niets meer van het voorval kan herinneren. Op 7 februari 2017 hadden V.D.B. en Moreau in Antwerpen afgesproken om Pokémonfiguurtjes te ruilen, waarna het meisje plotseling verdween. V.D.B. kwam al snel in het vizier van de speurders, maar beweerde dat zijn afspraak met Moreau niet was doorgegaan. Op camerabeelden was echter te zien hoe het tweetal elkaar ontmoette in het Centraal Station om vervolgens richting V.D.B. zijn woning in de Van Stralenstraat te stappen. Twee dagen na haar verdwijning werd Moreau aangetroffen in de achtertuin van V.D.B.. Na autopsie bleek dat het slachtoffer verkracht en gewurgd werd. V.D.B. verklaarde dat hij niet wist wat er gebeurd was en na het verhoor van gisteren blijft hij bij zijn standpunt. John V.D.B. is intussen toerekeningsvatbaar bevonden. Zijn advocaat bevestigt dat er gisteren een verhoor heeft plaats gevonden, maar wil niets kwijt over de inhoud daarvan. Ze verwacht dat het dossier na de zomervakantie richting raadkamer kan. (BSB)