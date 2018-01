Verdachte mislukte diamantroof blijft in de cel 02u33 0

De 48-jarige Italiaan die vorige maand werd opgepakt na een mislukte wisseltruc met een diamant van 2,5 miljoen euro blijft nog zekern een maand in de cel. Dat heeft de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling beslist.





De Italiaan had zich op 19 december samen met een 31-jarige Roemeense aangeboden bij de firma Blue Planet Diamond in de Antwerpse diamantwijk. De Italiaan, die een gerenommeerd diamantexpert zou zijn, was door een Spaanse zakenman aangezocht om de echtheid van de diamant te controleren.





Toen de expert zijn fiat gaf voor de verkoop, werd de steen van 20 karaat in een doosje gelegd en vervolgens in een envelop gestoken. Op beelden van de bewakingscamera is te zien hoe de Roemeense de enveloppe vliegensvlug van tafel grist en vervangt door een andere enveloppe uit haar jas, met daarin - zo blijkt later - een leeg doosje.





De wisseltruc werd door de zaakvoerders echter opgemerkt. Beide verdachten werden opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter. De Italiaan beweert niet op de hoogte te zijn geweest van het plan van de Roemeense, die een vertrouwelinge van de Spaanse zakenman is. (BJS)





