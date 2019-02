Verdachte bankroof blijft in de cel Patrick Lefelon

22 februari 2019

17u37 0

De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling heeft vrijdag de aanhouding bevestigd van Kachaber M. (45), één van de verdachten in het onderzoek naar de bankkraak bij BNP Paribas Fortis aan de Belgiëlei in Antwerpen. Zijn advocate had om zijn vrijlating gevraagd.

De man ontkent dat hij betrokken was bij de inbraak, die op 3 februari werd vastgesteld. Volgens de verdediging is zijn aangehouden zoon Koba de enige link die er is. De raadkamer had zijn aanhouding al bevestigd, maar de veertiger was tegen die beslissing in beroep gegaan. Over een maand verschijnt hij opnieuw voor de raadkamer.

De KI beslist volgende week donderdag of de aanhouding van zoon Koba nog langer noodzakelijk is. De raadkamer wilde hem vrijlaten, maar het parket ging in beroep. De aanhouding van de derde verdachte, een vriend van Koba, werd bevestigd. Hij tekende geen beroep aan.