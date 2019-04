Verdachte bankkraak blijft in de cel PLA/Belga

02 april 2019

Kachaber M. (45), één van de verdachten in het onderzoek naar de bankkraak, blijft in de cel. De Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling bevestigt daarmee een eerdere beslissing van de raadkamer, waartegen de veertiger beroep had aangetekend. Dat werd vernomen bij het hof van beroep.

De inbraak in het filiaal van BNP Paribas Fortis aan de Belgiëlei in Antwerpen werd op 3 februari vastgesteld. Koba M. (27), de zoon van Kachaber, werd een dag later gearresteerd. De speurders konden hem aan de feiten linken door een achtergelaten slijpschijf in de uitgegraven tunnel, die naar de kluizenzaal leidde.

Enkele dagen later belandden ook Kachaber M. en zijn vriend Giorgi K. (28) achter de tralies. Een vingerafdruk van die laatste werd op een plastic zak aangetroffen in het kelderappartement aan de Nerviërstraat, waar de tunnel begon. Ze ontkennen alle drie dat ze bij de eigenlijke diefstal betrokken waren.