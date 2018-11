Verdachte (71) van zevenvoudige brandstichting gaat vrijuit Rechter ziet onvoldoende bewijs en spreek man vrij voor brandstichting BJS

23 november 2018

Een man van 71 is door de Antwerpse rechter vrijgesproken van zevenvoudige brandstichting in zijn eigen appartementsgebouw. Voor een banale diefstal in een krantenwinkel kreeg de beklaagde zes maanden cel.

In de nacht van 28 op 29 mei 2018 brak er brand uit in een appartementsgebouw aan de Lange Batterijstraat in Antwerpen. Er was aan de deur die naar de gasmeters leidde, papier in brand gestoken. Het vuur kon gelukkig niet de gasmeters bereiken, want anders was het gebouw ontploft. Het was sinds 1 april 2018 al de zevende keer keer dat er brand werd gesticht.

Het was eerst niet duidelijk wie er verantwoordelijk was. Tussen de buren in het gebouw heerste een gespannen sfeer. Er werd ook eerst een andere bewoner gearresteerd, maar gaandeweg wees steeds meer in de richting van de beklaagde. Zo bleek zijn alibi voor die laatste brand niet te kloppen. Hij beweerde dat hij bij vrienden in Brussel was, maar die hadden hem niet gezien. Een overbuur meldde bovendien dat hij de beklaagde die nacht op zijn terras had gezien.

Maar volgens de rechtbank betekende dat nog niet dat hij de brand gesticht had. De overbuur had een politieverhoor geweigerd en in de aktetas van de beklaagde vond de politie een Franstalig Metrokrantje van 29 mei, waaruit bleek dat hij met de trein in het Franstalig landsgedeelte moet zijn geweest. Ook de brandwonde die bij de beklaagde werd vastgesteld, kon van een waterkoker afkomstig zijn, zoals de zeventiger beweerde.