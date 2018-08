Verdacht pakket blijkt oude fietsbatterij 02 augustus 2018

Paniek in en rond het Centraal Station gisterenochtend. Rond half tien trof de federale spoorwegpolitie een verdacht pakket aan aan de uitgang van het station richting de De Keyserlei. De lokale politie zette in afwachting van ontmijningsdienst Dovo een deel van de De Keyserlei en de Pelikaanstraat af. Pendelaars konden de andere in- en uitgangen van het station wel nog gebruiken en ook de treinen bleven rijden. Premetrostation Diamant werd wel afgezet en bussen en trams moesten omrijden.





Ook bestuurders en wandelaars mochten het gebied tijdelijk niet in. Rond half elf werd de perimeter terug afgebroken omdat het om een vals alarm zou gaan. Het aangetroffen pakket was een oude fietsbatterij. Het is niet duidelijk wie die aan het station heeft achtergelaten. (BSB)