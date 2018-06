Verbond van Vlaamse Tandartsen: "Tanden bleken is illegale geneeskunde" 23 juni 2018

02u52 0 Antwerpen Sophie D.B. uit Edegem, die producten verkoopt om tanden te bleken, stond gisteren voor de strafrechter. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen (VVT) heeft tegen haar en tegen vijf van haar klanten, een klacht ingediend. Het bleekproduct White@home mag volgens VVT enkel door erkende tandartsen worden aangebracht.

Volgens de tandartsen oefenen de schoonheidsspecialisten illegale geneeskunde uit door de de White-producten aan te brengen in de mond van hun klanten. Als er sprake is van geneeskunde, dan is ook de reclame voor de White-producten illegaal. Dokters of tandartsen mogen geen reclame maken. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen vraagt één euro schadevergoeding.





Het openbaar ministerie volgt de stelling van het VVT dat er inderdaad sprake is van illegale geneeskunde.





230.000 euro omzet

Bij het product White@home komt waterstofperoxide vrij in de mond. Dergelijke toepassing moet volgens Europese wetgeving door tandartsen worden uitgevoerd.





De procureur wil Sophie D.B. vooral in haar portemonnee treffen. Zij zou tussen 2011 en 2014 voor 230.000 euro hebben omgezet met de verkoop van het bleekproduct White@home. De procureur vroeg gisteren de verbeurdverklaring van dit volledige bedrag.





Hij vorderde tegen haar ook een boete van 18.000 euro. Tegen de schoonheidsspecialistes werden eveneens stevige verbeurdverklaringen en boetes gevorderd.





"Geen medisch effect"

De verdediging van Sophie D.B. haalde andere Europese reglementering boven om te bewijzen dat het bleekproduct White@home hooguit een cosmetisch effect en geen medisch effect heeft. Er is geen sprake van illegale geneeskunde. De beautysalons leggen de toepassing van het product uit aan klanten, maar zij doen geen handelingen in de mond van die klanten.





De zes verdachten gaan voor de vrijspraak.





