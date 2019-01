Verboden wapen en drugs in beslag genomen bij controleactie in Luchtbal Sander Bral

21 januari 2019

13u47 0

De politiewijkteams van de regio Noord hielden afgelopen weekend een controleactie in de Luchtbalwijk gericht tegen overlast. Er werd onder meer een dispositief ingericht op de Burgemeester Jozef Masurebrug. In totaal werden 74 personen gecontroleerd en 34 bestuurders op alcohol en drugs getest. Twee bestuurders testten positief op cannabis, hun rijbewijs werd meteen voor vijftien dagen ingetrokken. Vier personen kregen een onmiddellijke minnelijke schikking voor drugsbezit, één persoon had een verboden wapen op zak. Tot slot bleken drie personen geseind te staan en bleek één persoon illegaal in ons land.