Verbijstering in school: uitgesloten leerling die leerkracht schopte en sloeg, mag terugkomen philippe truyts

02 april 2019

20u47 3 Antwerpen Een agressieve leerling die van het Stedelijk Lyceum Cadix was gestuurd na zware agressie tegen een leerkracht, moet weer op school worden toegelaten. Dat heeft de beroepscommissie van het Stedelijk Onderwijs beslist. Het personeel van de school is van die beslissing hard geschrokken. De school zal nu bekijken of ze zelf nog alternatieve straffen kan opleggen.

Het incident dateert van 28 februari. De leerkracht kreeg stampen tegen zijn been en incasseerde ook vuistslagen. De agressieve leerling riep dat de leraar nog blij mocht zijn dat hij geen mes op zak had. Na advies van de klassenraad werd de leerling van school gestuurd. Maar de ouders trokken naar de beroepscommissie. Die gaf hen gelijk. Het ongeruste personeel schreef daarop een brief naar de directie en de beroepscommissie. Daarin wordt uitgelegd dat de definitieve uitsluiting van de leerling een gefundeerde beslissing was met het oog op de veiligheid van het personeel en de andere leerlingen.

Het zit het personeel ook hoog dat de aangevallen collega niet werd gehoord door de beroepscommissie. In de brief wordt verder verwezen naar nog minstens twee andere ernstige incidenten. Dat leidt bij het personeel tot de conclusie dat agressie in het onderwijs toeneemt en ouders steeds vaker blind de kant van hun kind kiezen.

Zwart of wit

Veerle Heyvaert, woordvoerster van het Stedelijk Onderwijs, wijst erop dat de beroepscommissie geen alternatieve sanctie kan opleggen. “Ze kan de uitsluiting bevestigen of vernietigen. Het is dus zwart of wit, terwijl de situaties dat niet zijn. Maar hier stopt het verhaal niet. De school kan nog alternatieve straffen onderzoeken voor de betrokken leerling. De aangevallen leerkracht krijgt alle zorg.”