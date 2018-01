Vélo krijgt lichtblauwe concurrent NIEUW FIETSDEELSYSTEEM START MET 300 'CLOUDBIKES' NINA BERNAERTS

02u32 0 Laenen Jim Briels en Max Machtelinckx van Cloudbike op hun fietsen. Antwerpen Vanaf vandaag rijden er naast de gekende rode Vélo's ook lichtblauwe 'Cloudbikes' rond. Het nieuwe fietsdeelsysteem, ondersteund door BMW, start met 300 kwalitatieve fietsen, verspreid over de stad in bepaalde 'dropzones'. Het systeem moet een aanvulling zijn op de Vélo.

Ze zijn mooier, groter, kwalitatiever en ook wel duurder dan de Vélo, de vergelijking met BMW is dus snel getrokken als we kijken naar de nieuwe Cloudbikes. De Antwerpse ondernemers van Cloudbike vonden in Jorssen BMW dan ook een echte partner om hun fietsdeelsysteem mee te ondersteunen. "We starten met 300 fietsen en we beperken daarbij ook de dropzones. Je kan ze vooral vinden in de het stadscentrum, postcode 2000 en buiten de Leien, postcode 2018. We werken met bepaalde zones die wij hebben ingesteld om de fietsen in achter te laten. Het geeft een iets vrijere werkwijze dan de vaste Vélo-stations", vertelt oprichter Jim Briels. De stad wijst er wel op dat alle Cloudbikes steeds reglementair moeten opgesteld worden. "Dat is natuurlijk de moeilijkheid aan dit systeem. We zijn daarom ook benieuwd naar hoe dit zal werken. We willen vermijden dat iedereen de fiets zomaar achteloos op straat achterlaat, vandaar de verplichting van de dropzones. We zijn ook bezig met het uitwerken van een reglement rond deelsystemen, zowel voor fietsen als voor brommers", zegt Koen Kennis (N-VA), schepen voor Mobiliteit.





Laenen De nieuwe fietsen, in opvallend lichtblauw en met BMW-logo.

Dropzone

Cloudbike wil echt een aanvulling zijn op de Vélo. "Concurreren is redelijk onmogelijk, dan zouden we het onderspit wel delven. Maar we kunnen wel een aanvulling zijn. Bij drukke evenementen bijvoorbeeld staan alle Vélo-stations vol. Wij kunnen dan een tijdelijke dropzone creëren zodat er wel nog Cloudbikes gezet kunnen worden, en zo ontlasten we een stukje het Vélo-systeem. Daarom werken we zonder abonnement. Bij ons betaal je exact wat je verbruikt. Op die manier mikken we op de occasionele gebruiker of op toeristen. De dagelijkse pendelaar kan de fietsen uiteraard ook gebruiken maar dan loopt de teller misschien wel op."





QR-code

Het systeem is simpel. Via een app op je smartphone kan je een Cloudbike in de buurt lokaliseren en reserveren. Als je een fiets gevonden hebt, moet je via bluetooth verbinden, de QR-code scannen en het slot opent automatisch. Een rit kan gepauzeerd worden maar de teller blijft wel lopen. Een rit beëindigen kan enkel in bepaalde zones: de fiets is voorzien van een gps-systeem en weet dus precies waar die zich bevindt. Een rit kost minimaal een halve euro, na 10 minuten fietsen komt daar 5 cent per minuut bij. Mensen die een hele dag willen rondfietsen betalen 7 euro.





Voor Cloudbike, een jong Antwerps bedrijf gerund door twee vrienden, is dit een pilootproject. Zij zullen de komende maanden moeten zien hoe ze de fietsen gelijkmatig over de stad verdelen. "Daar hebben we zelfs een speciale oplegger voor gebouwd, die vast te maken is aan een fiets. We zullen dan één man hebben die door de stad fietst om mankementen te verbeteren of fietsen te verplaatsen."