Velo breidt uit met 159 plaatsen op zeven locaties BJS

12 april 2019

Deelfietssysteem Velo installeert op zeven locaties in totaal 159 extra plaatsen om een Velo te stallen. Aan de Ellermanstraat, de Paardenmarkt en de Schoenmarkt komt een volledig nieuw station.

Eind 2018 waren er 61.963 jaarabonnementen in gebruik. Het aantal ritten steeg in 2018 met 18,9 % ten opzichte van 2017 naar 6.458.434 ritten op jaarbasis. Daardoor geraken enkele veelgebruikte Velo-stations overbevraagd en staan ze vaker leeg of vol.

Aan de Ellermanstraat, de Paardenmarkt en de Schoenmarkt komt een volledig nieuw station. Aan het Centraal Station, de FOD Financiën en de Nationale Bank wordt het aantal plaatsen of ‘locks’ uitgebreid. Het Velo-station tussen de Mutsaardstraat en de Ambtmanstraat wordt verplaatst voor een betere inrichting van het plein. Er komen zo in totaal 159 plaatsen bij om een Velo te stallen.

Om deze versterking uit te voeren, gebeurt een verschuiving van capaciteit van locaties waar een overaanbod was. Het gaat om stations ’t Veer (Hoboken), Paul Vekemans (Hoboken), Verenigde Naties (Hoboken), Winkelstap (Merksem), Squarepark (Antwerpen) en Malisgoed (Wilrijk). Deze 6 stations blijven allemaal operationeel met minstens 24 plaatsen waardoor gebruikers er geen hinder van ondervinden. De stallingen die hierdoor vrijkomen, verhuizen naar de FOD Financiën en de Schoenmarkt.