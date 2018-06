Veiligere Kroonstraat 3 jaar na dood van Shin (5) TRUCKS NIET WELKOM BIJ START EN EINDE VAN SCHOOLDAG NINA BERNAERTS

16 juni 2018

02u48 0 Antwerpen In september wordt de langverwachte venstertijd ingevoerd. In Borgerhout en Kievit zal dan geen zwaar vrachtverkeer van meer dan 3,5 ton meer toegelaten worden bij het begin en einde van de schooldag. Hiermee komt de stad tegemoet aan de vraag van de buurt.

Buurtbewoners vragen al langer om maatregelen om de drukke Kroonstraat te ontlasten. Zwaar verkeer dendert er onverstoord door terwijl er veel schoolgaande kinderen passeren. De vraag naar een oplossing klinkt steeds luider sinds in maart 2015 het 5-jarige jongetje Shin Paek om het leven kwam door een trucker van een sanitairbedrijf in de straat.





Inrijverbod

De stad voert nu, als eerste in Vlaanderen, venstertijden in voor vrachtverkeer. Hierdoor zouden vrachtwagens winkels enkel nog mogen bevoorraden binnen bepaalde tijdstippen. Het gaat om het gebied tussen de Singel, de Plantin en Moretuslei, de spoorweg en de Turnhoutsebaan. Daar zal vanaf september een inrijverbod gelden voor vrachtwagens tussen 7.30 en 9 uur en tussen 15 en 17 uur, op woensdag tussen 11.30 en 13 uur. Enkel vrachtwagens die buiten willen rijden, zullen er nog kunnen passeren. "We zullen er ook op toezien dat ze zich hieraan houden en niet snel-snel nog het gebied inrijden. We zijn ook in overleg met de transportsector en zij zijn op de hoogte van deze plannen. Aldi wordt meestal buiten de venstertijd bevoorraad. Maar als er een keer een grote levering komt, dan is het mogelijk dat ze ook na 7.30 uur nog in de weer zijn. Dan zullen we hen natuurlijk niet tegenhouden om de zone weer te verlaten", zegt schepen voor mobiliteit, Koen Kennis (N-VA).





De stad werkt ook aan vrachtwagenroutes. "We willen het zware verkeer zoveel mogelijk op de hoofdassen houden en hen pas op het laatste punt doen inslaan naar het onderliggende wegennet. Daar zijn we nog mee bezig."





Het plan moet de verkeersveiligheid verhogen. Ook de huisvuilophaling en andere stadsdiensten zullen zich hieraan aanpassen, hiermee wil de stad ook tonen dat ze het goede voorbeeld geven.





Het proefproject loopt zes maanden, de schepen wil zien wat het effect is. De venstertijden over alle zones 30 invoeren, lijkt niet haalbaar voor de stad. "We zullen zien of dit nu werkbaar is. Zowel voor de transportsector, als voor de buurtbewoners. Daarnaast willen we ook niet dat alle vrachtwagens hun waren gaan overladen in tientallen bestelbusjes, want dat zou de situatie net onveiliger maken. Het is dus een proefproject dat we nauwlettend in het oog zullen houden. Het is dan niet ondenkbaar dat er binnen de 19de eeuwse gordel nog zones komen. Maar venstertijden in een hele stad toepassen, is onmogelijk. De stad zal aan de invalswegen van de zone borden plaatsen en de eerste weken sensibiliseren.





