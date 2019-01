Vegan restaurant Murni heropent op twee locaties Dieter Lizen

18 januari 2019

19u40 0 Antwerpen Een lunchzaak waar je glutenvrij, lactosevrij en vegan kan gaan eten zonder dat de patchouli je oren uitkomt, dat is Murni. Het concept werd opgestart door Elke Vandormael maar slaat nu onder de Shrimp Tempura horeca-groep van Wim Van der Borght haar vleugels uit op twee plekken. Het sjieke koetshuis Zuid van Park Den Brandt opent vandaag en vanaf februari vervangt Murni ook op ‘t Zuid de voormalige Bar Italia in de Graaf van Egmontstraat.

Murni staat voor ‘puur’ in het Indonesisch en dat is meteen waar kokkin en uitbaatster Elke Vandormael de basisfilosofie voor haar gerechten vond. “Ik kamp al heel mijn leven met een glutenintolerantie en vond in België geen geschikt restaurant. Na omzwervingen door verschillende landen en vrijwilligerswerk in Indonesië vond ik in Bali wel een keuken met gezonde en lekkere alternatieven”.

Op de kaart bij Murni vind je vooral vegetarische, vegan als glutenvrije gerechten. “Je kan wel kiezen voor een extra portie gegrilde kip op gerookte zalm, maar de basis is echt wel veggie en bio. Sandwiches met hummus, avocado en chiazaad over soepen tot pompoen- en kikkererwtencurry of een Shaksuka, een spciy mediterraans ovenpannetje met tomaten, pepers, look, ui en een eitje, geserveerd met spelt-pitabrood”. Dankzij de ruime openingsuren van de keuken, elke dag van 7u tot 22u, kan je er terecht voor zowel ontbijt, lunch als diner.

De groene parkomgeving van het park Den Brandt zie je terugkomen in het interieur van het gerenoveerde koetshuis: van een groene mos-muur tot groengekleurde schapenvelletjes op de stoelen. “Interieur is een andere passie van mij en hier heb ik me echt eens goed kunnen uitleven”, zegt Elke. In de zomer zullen er ook nog een terras en houten speeltuigen in de omheinde tuin bijkomen. Boven is er een ruimte om rustig te werken of een vergadering te beleggen.

Murni zat voorheen in de Quellinstraat en later in de Geuzenstraat. “Het was al een goeddraaiende zaak, maar ik wilde uitbreiden. Op die plek was dat echter niet mogelijk en om die stap alleen te zetten is financieel niet altijd evident”, zegt Elke. “Dankzij deze samenwerking met Wim kan ik die droom wel waarmaken”.

De Shrimp Tempura group (De Shop, Strantwerpen, Daniele Il Divino,...) van Wim Van der Borght investeert mee in Murni. “Ik ben zelf iemand van gehaktballetjes in tomatensaus houdt, maar Elke maakt de veganistische en glutenvrije keuken net heel toegankelijk zodat iedereen het wel eens wil proberen, dat maakt haar concept zo sterk. Bovendien was hier in de buurt, behalve ons restaurant Danieli il Divino hiernaast, nog niet veel. Murni in het koetshuis van park Den Brandt opent vandaag, in februari starten we een tweede Murni in de voormalige Bar Italia. Al zullen we daar nog meer richten op take away gerechten”, zegt Wim.