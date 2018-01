Veertiger zwaargewond na frontale botsing 02u40 0 Marc De Roeck Aan de Bolivarplaats, ter hoogte van het Justitiepaleis, liep het mis. Antwerpen Twee wagens zijn op de Bolivarplaats, ter hoogte van het Justitiepaleis, zaterdagavond frontaal op mekaar gebotst. Beide bestuurders raakten daarbij gewond.

De brandweer, MUG en ziekenwagens werden meteen ter plaatse gestuurd omdat één van de bestuurders gekneld in z'n voertuig zat. Zijn wagen werd na de knal weggeslingerd tot tegen een verkeerslicht. Het slachtoffer (43) werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.





De tegenpartij, een vrouw van 36 jaar, liep lichte verwondingen op. Haar drie passagiers waren onder de indruk, maar hadden geen dringende zorgen nodig. Later op de avond was het levensgevaar van de zwaargewonde geweken. De verhakkelde voertuigen zijn in beslag genomen voor verder onderzoek. (NBA)