Veertiger rijdt tegen afsluiting Linkerwoofer 06 augustus 2018

02u22 0

Een dronken chauffeur heeft zaterdagnacht een abrupt einde gemaakt aan het Linkerwoofer-festival. De man (41) uit Zwijndrecht reed met een hoge snelheid tegen een afsluiting van het festival toen dat op zijn einde liep. Er raakte gelukkig niemand gewond bij de aanrijding. De man was vermoedelijk onderweg naar huis. De politie die al ter plaatse was, kon vaststellen dat de veertiger erg dronken en verward was. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. (NBA)