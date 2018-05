Veertig zeeschepen voor anker door staking 17 mei 2018

02u53 0

De pensioensactie van de vakbonden veroorzaakte gisteren flinke problemen in de Antwerpse haven en op het openbaar vervoer. Tweederde van de chauffeurs van De Lijn is wel uitgereden, maar in de stad reed ongeveer de helft van de trams niet. Door twee opeenvolgende acties verwacht de Lijn nog tot en met zondag problemen met de dienstverlening. De Lijn doet er naar eigen zeggen alles aan om de werkwillige chauffeurs toch zoveel mogelijk gespreid in te zetten. Doordat er gisteren te weinig personeel voorhanden was om de sluizen te bedienen en schepen vast te leggen, konden enkel de binnenschepen de sluizen van de Antwerpse haven door varen. Veertig zeeschepen moesten noodgedwongen op zee voor anker blijven liggen omdat er te weinig werkwilligen waren opgedaagd in de haven. Ook in één op drie basisscholen werd er geen les gegeven en de helft van de stedelijke kinderdagverblijven bleef gesloten. (DILA)