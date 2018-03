Veerdienst week dicht door werk aan ponton Steenplein 09 maart 2018

02u40 0 Antwerpen Het ponton in de Schelde ter hoogte van het Steenplein wordt van maandag 12 tot en met zondag 18 maart afgesloten voor werkzaamheden.

Een deel van het ponton dat dreigt te verzanden wordt verwijderd, net als de zijdelingse loopbruggen. Daarna wordt het ponton terug opengesteld voor het publiek. De waterbus zal tijdens de werken aanmeren aan de opstapplaats op Linkeroever ter hoogte van het Frederik van Eedenplein. De veerdienst Sint-Anna (tussen Linker- en rechteroever) zal tijdens de hele duur van de werken niet uitvaren.





Normaal wordt het ponton aan het Steenplein elk jaar versleept gedurende enkele weken om de Schelde daar uit te baggeren zodat het ponton niet verzandt of beschadigd raakt. De stad zocht echter samen met De Vlaamse Waterweg nv naar een duurzame, goedkopere oplossing. Het ponton zal daarom nu permanent verkleind worden. Twee van de drie delen worden weggehaald, net als de twee zijdelingse loopbruggen. Het Havenbedrijf legt een tijdelijke loopbrug aan, die van de kade loodrecht op het ponton zal uitkomen. Zodra die is geplaatst, is het ponton weer toegankelijk. De loopbruggen zullen, na een technische studie, verwerkt worden in een definitieve, vaste loopbrug. Die wordt berekend op de hoeveelheid passagiers en goederen die via het nog aan te leggen cruiseponton zullen passeren. (DILA)