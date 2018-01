Veelplegers lopen weer tegen de lamp 30 januari 2018

02u28 0

In de Kolveniersstraat in Antwerpen werden zondagnacht twee inbrekers op heterdaad betrapt. Een man merkte toen hij thuiskwam dat zijn deur was geforceerd en zijn studio overhoop werd gehaald. Hij zag twee verdachten via het raam richting een aanpalend plat dak vluchten. Het slachtoffer verwittigde meteen de politie. De eerste ploeg ter plaatse kon een verdachte staande houden op het platte dak. De tweede verdachte probeerde zich te verbergen op een aanpalend terras, maar ook hij kon gearresteerd worden. Verschillende bezittingen van het slachtoffer werden gevonden tijdens de fouille van de verdachten. De beide verdachten staan gekend als veelplegers, één van hen was vrij onder voorwaarden. Bovendien bleken de verdachten onder de invloed van drugs. (BSB)