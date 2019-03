Veelpleger gevat na mislukte straatroof Sander Bral

In de Carnotstraat contacteerde een man dinsdagochtend de politie omdat hij slachtoffer werd van een overval op straat. De dader kon echter geen buit maken en zette het op een lopen. Aanvankelijk was het nazicht van de politie negatief, maar een opmerkzame interventiepatrouille herkende de verdachte even later in de buurt en kon hem arresteren. De man bleek gekend als veelpleger en stond nog geseind voor verschillende feiten. Bovendien bleek hij in het bezit van cannabis en juwelen. Deze bleken vals en werden vermoedelijk ontvreemd uit een winkel in de stad.