Veel te beluisteren op Winter in Antwerpen

07 december 2018

19u23 0 Antwerpen De Winter in Antwerpen zal dit jaar vooral te horen zijn en ietsje minder te zien zijn. Met een luisterverhaal en 600 koorzangers moeten de bezoekers origineel verrast worden.

Nu de Sint ons land weer verlaten heeft is het volop toegelaten om in de kerstsfeer te wentelen. De stad opent morgen dan ook zijn vernieuwde Winter in Antwerpen. De vaste elementen zijn er weer; een tubing piste, schaatspiste, meer dan 100 chalets met eten, drinken en cadeau’s. Toch is het winterse festival ook die jaar weer een beetje anders. De stad koos voor een luisterverhaal uitgewerkt door het Geluidshuis op basis van tekeningen van de Portugese artieste Fatinha Ramos. Haar verhaal ‘De Reiziger’ prijkt nu al rond het stadhuis in de stellingen. “De laatste jaren hebben we erg ingezet op de visuele; het stadhuis werd helemaal uitgelicht en via videomapping vertelde we een verhaal. Dat ging nu niet vanwege de werf. Vandaar hebben we gekozen voor geluid en een bijzonder luisterverhaal dat zich afspeelt aan de voetgangerstunnel”, vertelt Tim De Mulder van de stad Antwerpen.

Ook het openingsfeest werd dan maar gebombardeerd met veel muziek. Door heel de stad zullen er morgen koren dwalen die dan samen komen voor een eindconcert op het Operaplein. Het luisterverhaal, alle festiviteiten en het openingsfeest staan uitgebreid op www.winterinantwerpen.be.