Veel liefde maar geen wereldrecord voor Zorgbedrijf 19 maart 2018

02u23 0 Antwerpen Het Zorgbedrijf Antwerpen hield zondag een grote opendeurdag op 10 verschillende locaties in de stad tijdens de Dag van de Zorg. Zo kon je al eens binnenkijken in het gloednieuwe kinderdagverblijf Vlindertuin in Wilrijk dat in april de deuren opent, of een rondleiding krijgen op de werf van de serviceflats en dienstencentrum Cadix op het Eilandje.

Hoogtepunt van de namiddag moest een wereldrecordpoging worden in dienstencentrum Blankenberg en woonzorgcentrum Hof De Beuken in Ekeren. Bedoeling was om "All you need is love" van The Beatles zingen met zoveel mogelijk mensen, liefst 2.000 mensen, zo werd op voorhand aangekondigd.





Maar uiteindelijk bleek het wereldrecord op meer dan 4.000 mensen te liggen en kwamen er slechts zo'n 150 bewoners, bezoekers en sympathisanten meezingen.





Live band

De gerechtsdeurwaarder werd afgebeld, maar de winterzon en begeleiding van een live band met koor vanop het dak maakten er wel een bijzonder sfeermoment van.





Geen wereldrecord dus, maar wel heel veel liefde voor iedereen die zich dagelijks inzet voor andere mensen. (DILA)