Vechtpartijen na Antwerp-Club 21 augustus 2018

02u49 0

Na de wedstrijd Antwerp-Club Brugge leek alles rustig te verlopen, maar toch werd de politie in de vroege avond nog opgetrommeld voor twee vechtincidenten. Een eerste incident deed zich voor aan de Jan Welterslaan waar een groepje supporters van Antwerp het aan de stok kreeg met vier voorbijgangers. "Het kwam uiteindelijk tot een confrontatie waarbij ook enkele rake klappen werden uitgedeeld", vertelt woordvoerder Wouter Bruyns van de politie Antwerpen. "Vier personen, waaronder een zwangere vrouw, werden ter controle naar het ziekenhuis gebracht. We hebben niemand opgepakt omdat de groep uit elkaar ging toen de politie ter plaatse kwam." Korte tijd later was er een tweede incident aan café Great Old. Er ontstond een hoop getrek en geduw. "Ondertussen waren onze ploegen ook ter plaatse en keerde het geweld zich tegen de politie. We hebben drie personen bestuurlijk aangehouden en bij een van hen hebben we pepperspray moeten gebruiken. Een van hen kreeg ook verzorging."





(VTT)