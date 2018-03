Vechtpartij met handtasdief ontaardt 05 maart 2018

Een man van 18 jaar heeft zaterdagnacht geprobeerd om een handtas te stelen aan een terras op de Waalsekaai. Toen hij betrapt werd, gooide hij de tas onder een auto en ontstond er een woordenwisseling. De dief reageerde agressief en er ontstond een vechtpartij. Het ging er hevig aan toe, want er werd met terrastafels en stoelen gegooid. Er werden ook heel wat glazen aan diggelen geslagen. De politie kwam meteen ter plaatse. De dief werd met moeite gehandboeid en bleef zich verzetten. Voor een aantal betrokkenen werd een ambulance opgeroepen, maar niemand was er ernstig aan toe. De verdachte werd later meegenomen voor verhoor. (NBA)