Vechtpartij aan pittabar 14 mei 2018

02u34 0

Op de Rooseveltplaats is gisterenavond een vechtpartij uitgebroken aan een pittabar. Twee mannen, vader en zoon, zaten er op het terras alcohol te drinken maar dat was niet naar de zin van de uitbater, die geen alcohol verkoopt. Het kwam tot een stevige vechtpartij. "De uitbater had de mannen aangesproken op hun gedrag en toen kwam het tot een handgemeen. Het zag er eerst uit als een massale vechtpartij maar er waren vooral veel omstaanders. De twee mannen werden afgevoerd naar het ziekenhuis met verwondingen. Een van hen liep ook een beenbreuk op dus de gevolgen zijn wel serieus te noemen",vertelt woordvoerder Wouter Bruyns. Het filmpje van de vechtpartij is te bekijken via www.hln.be/vechtpartij (NBA)