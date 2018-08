Vechtersbazen Spoor Noord blijven in cel 02 augustus 2018

02u47 0 Antwerpen Jamal E.A. (18) en zijn neef Abdelilah (18) moeten voorlopig in de gevangenis blijven voor hun aandeel in de steekpartij in Park Spoor Noord van vorige week. Een 34-jarige fietser uit Kortrijk raakte toen levensgevaarlijk gewond bij een vechtpartij met vijf leden van de familie E.A.

De raadkamer stelde gisteren voor om de twee meerderjarigen vrij te laten onder elektronisch toezicht. De Antwerpse procureur ging daarmee niet akkoord en tekende beroep aan. Over veertien dagen zal de kamer voor inbeschuldigingstelling zich uitspreken over de verdere opsluiting van de twee meerderjarigen.





Volgens de advocaten van Jamal en Abdelilah verlenen de jongens hun medewerking aan het onderzoek.





Advocaat Ben Crosiers: "Abdelilah heeft de voorbije dagen al drie keer een verklaring afgelegd zodat de speurders verder kunnen met hun onderzoek. Hij blijft erbij dat hij geen mes heeft getrokken bij het incident in Park Spoor Noord. Hij betreurt ten zeerste dat het slachtoffer zo ernstig gewond geraakte."





De andere vechtersbazen zijn minderjarig: twee jongens van 13 en één van 17 jaar. Zij zijn opgesloten in de jeugdinstellingen van Mol en Everberg.





Volgens het Antwerpse parket zou de 34-jarige fietser een schedelbreuk hebben opgelopen nadat hij enkele messteken in zijn gezicht had gekregen. De vijf jongens beweren nooit een mes in handen te hebben gehad. Een ooggetuige zegt daarentegen wél een mes gezien te hebben.





Zware hoofdwonde

Mogelijk is de zware hoofdwonde veroorzaakt door de val van de fietser. De man verblijft een week na de feiten nog altijd op de intensieve afdeling van het Stuivenbergziekenhuis. Zijn toestand is kritiek. De man is officieel ingeschreven in Kortrijk maar verbleef meestal bij zijn vader in Antwerpen. (PLA)