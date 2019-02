Vastgoed in Antwerpen tot 90.000 euro goedkoper dan in andere provinciehoofdsteden Wie in Antwerpen een appartement koopt, betaalt gemiddeld 207.000 euro. Voor een huis betaal je 276.000 euro. BJS

21 februari 2019

16u47 0 Antwerpen Wie in de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden op zoek gaat naar een appartement, zal gemiddeld gezien het minst neertellen in Antwerpen. Dat blijkt een analyse van de Federatie van het Notariaat. Ook de huizen in Antwerpen zijn, in vergelijking met de andere steden, aan de goedkope kant. Wel zijn er per wijk grote verschillen.

De ‘notarisbarometer’ zoomt in op de vastgoedprijzen in Antwerpen, Brugge, Gent, Hasselt en Leuven. De cijfers zijn gebaseerd op de verkoopprijzen voor bestaande en nieuwe gebouwen en op de prijzen van onderhandse en openbare verkopen. Registratiebelastingen en btw zijn niet in de cijfers vervat. Er werd ook geen rekening gehouden met de inflatie.

Op Linkeroever stegen de prijzen in één jaar tijd met maar liefst 22%. In vijf jaar tijd werd een flat er bijna 38% duurder.

Als we de prijzen voor appartementen vergelijken, dan komt Gent als duurste provinciehoofdstad uit de bus. Daar betaalde de koper in 2018 gemiddeld 256.786 euro voor een appartement. Voor de aankoop van een appartement is Antwerpen veel goedkoper: de koper betaalde er vorig jaar gemiddeld 206.890 euro.

In het centrum van Antwerpen bedroeg het kostenplaatje 295.149 euro, een flink pak meer dus. Ook op Linkeroever (het gebied met postcode 2050) lag de prijs voor een appartement met 292.312 euro, flink boven het gemiddelde. Daar stegen de prijzen in één jaar tijd met maar liefst 22%. In vijf jaar tijd werd een flat er bijna 38% duurder. “Een gevolg van de vele nieuwbouwprojecten op Linkeroever. Die trekken de gemiddelde prijs omhoog, omdat nieuwbouw veel duurder is dan de bestaande appartementen”, legt de Antwerpse notaris Jelle Van Hove uit. In Borgerhout (146.503) en Merksem (150.712) lag de prijs voor een appartement dan weer een stuk lager dan het gemiddelde.

Leuven duurst voor huizen

Kijken we naar de prijzen van woonhuizen, dan is Leuven het duurst. Een woonhuis kostte er vorig jaar gemiddeld 362.800 euro, bijna 90.000 euro meer dan de prijs voor een huis in Hasselt. Met een gemiddelde prijs van 275.784 euro blijken woonhuizen in Antwerpen gemiddeld nét ietsje duurder dan Hasselt.

De Antwerpse huizen waren het duurst in de zone met postcode 2020, waar de koper gemiddeld 370.279 euro betaalde. Die zone bevat een deel van ‘Den Brandt’, een wijk met grote, dure en vrijstaande huizen. Omgekeerd, waren de huizen het goedkoopst in Hoboken (gemiddeld 223.044 euro).

In vergelijking met vijf jaar geleden, stegen de prijzen het meest ten oosten van de Leien en ten noorden van de Gemeente- en de Carnotstraat (Dam, Seefhoek, …). Daar steeg de prijs op vijf jaar tijd met een kwart tot 240.818 euro. Notaris Van Hove: “Ook al een gevolg van de vele nieuwbouwprojecten die deze minder aantrekkelijke buurten opwaarderen. Panden raken er toch relatief snel verkocht, omdat ze dicht bij het centrum zijn gelegen en omdat de kopers verwachten dat de opwaardering zich verder zal doorzetten.”

Tegenover 2017 viel de grootste prijsstijging te noteren in Wilrijk (+12% tot 307.477 euro). “De dure wijk Den Brandt is ook voor een deel in Wilrijk gelegen”, verklaart Van Hove. “Verder zijn de woningen ten zuiden van de stad qua mobiliteit goed gelegen. Eigenaars die naar Brussel of Mechelen rijden, kunnen de Antwerpse ring (deels) vermijden.”