Vandalen verwijderen straatnaambord Jodenstraat: “Alweer signaal dat we hier niet welkom zijn” ADA

21 februari 2019

16u24 1

Enkele leden van de Joodse gemeenschappen trokken vreemde ogen toen ze deze morgen vaststelden dat de naambordjes in de Jodenstraat aan de Wapper verwijderd waren. De Joodse gemeenschap vindt dit een zoveelste pesterij en signaal dat ze niet welkom zijn in de stad. ‘Dit is een daad van antisemitisme," klinkt het bij Michael Freilich (N-VA). Wanneer de bordjes verwijderd werden, is niet meteen duidelijk maar de stad laat weten dat de nieuwe straatnaamborden al besteld zijn en die zo snel mogelijk opnieuw zullen worden bevestigd.