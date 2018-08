Vandalen vernielen nijlpaard... En treffen zo ook kinderen 31 augustus 2018

02u24 0

Vandalen hebben het opnieuw gemunt op dierenreplica's. Woensdagnacht werd aan het Vlinderpaleis een nijlpaard van het kunstproject Hippo Parade, een beeld van Ludo Modelo, zwaar beschadigd. Het is al de tweede keer dat een van de twintig over de stad verspreide nijlpaarden het doelwit werd van vandalen. Eerder werd ook al een nijlpaard van Jan Van Gulck aan Oever 'bewerkt'. Onverlaten beschadigden deze zomervakantie ook al een plastic aap, een olifant en twee krokodillen van de Zoo.





"Het is natuurlijk heel erg dat zoiets gebeurt", zegt kunstenaar Ludo Modelo. "Maar we zullen ons niet laten doen. Het is niet omdat enkelingen over de schreef gaan dat we ons geloof in de mensheid moeten verliezen. Het beeld is te zwaar beschadigd om het nog te kunnen herstellen, maar ik heb onmiddellijk besloten om een nieuw nijlpaard te maken. Dat zal ook aan het Vlinderpaleis geplaatst worden en geveild worden voor het goede doel." De beelden blijven nog staan tot eind september. Op 10 oktober gaan de 10 nijlpaarden onder de hamer bij Urban City aan de Ankerrui 9. Het geld wordt integraal geschonken aan drie goede doelen voor kinderen: voetbalploeg City Pirates, Samen tegen Kinderreuma en Moeders voor Moeders. (DILA)