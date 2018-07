Vandalen slaan nijlpaardje stuk 23 juli 2018

02u23 0

Na de levensechte replica's die in de stad werden geplaatst ter ere van 175 jaar Zoo van Antwerpen, worden nu ook de nijlpaarden van Antwerp Hippo Parade geviseerd door vandalen. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd het roze nijlpaardje aan Oever stukgeslagen. De nijlpaarden in alle kleuren en formaten staan opgesteld tussen 't Zuid en het Havenhuis. In oktober worden de kunstwerken geveild voor het goede doel. Het is niet duidelijk of dezelfde vandalen achter alle beschadigingen zitten. (BSB)