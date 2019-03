Vandalen gaan exclusieve Mercedes met hamer te lijf Patrick Lefelon

07 maart 2019

19u08 0 Antwerpen Zaakvoerder Youssef B. van het autoverhuurbedrijf Executive Rental Agency wist donderdagochtend even niet wat hij zag. Hij had één van zijn exclusieve wagens, een Mercedes C43 AMG, geparkeerd op het sportterrein naast het Olympisch Stadion op het Kiel.

“De hele rechterflank is met een hamer bewerkt. Zeker vijf grote deuken zijn erin geklopt. Ook de koplamp en het achterlicht zijn beschadigd. Opvallend is dat enkel mijn wagen is aangepakt. Op het terrein stonden tientallen andere auto’s. Mijn wagen valt natuurlijk op want het is een exclusieve Mercedes die nog niet in België te koop is. Ik heb hem met mijn verhuurbedrijf in Duitsland aangekocht.”

Youssef is ongerust dat iemand het mogelijk op hem zou gemunt hebben. Een reden ziet hij niet. Mogelijk vergissen de daders zich van doelwit.

Camerabeelden

Youssef van Executive Rental Agency: “Ik heb aangifte gedaan bij de politie. Er zijn bewakingsbeelden maar mijn auto valt net buiten het bereik van de camera. De politie acht de kans klein dat zij de daders te pakken kan krijgen. Ik hoop dat eventuele getuigen mij misschien kunnen helpen. Zulke vandalenstreken mogen niet onbestraft blijven.”