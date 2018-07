Vandalen beschadigen krokodillen ZOO 06 juli 2018

De Antwerpenaar heeft het niet zo met krokodillen, lijkt het. De twee beelden die de stad ter ere van het 175-jarig bestaan van de ZOO liet plaatsen, zijn onmiddellijk beschadigd door vandalen.





"Een van de krokodillen verloor zijn bek, de ander belandde voor de inrit van de parking aan de Grote Markt", vertelt Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever.





"We veronderstellen dat die krokodil niet zelf op wandel is gegaan. We zullen proberen de daders in beeld te krijgen voor zover dat mogelijk is. Mensen die zulke vernielingen aanrichten, hebben duidelijk geen greintje respect. De twee krokodillen zullen wellicht volgende week opnieuw in het straatbeeld verschijnen", aldus Johan Vermant. (NBA)