Vandaal beschadigt auto's en verkeerssignalisatie 02u39 0

Twee inspecteurs van de Antwerpse politie konden gisterenochtend een vandaal onderscheppen die op de Paardenmarkt in Antwerpen twee auto's en de verkeerssignalisatie aan de wegenwerken had beschadigd. Bij aankomst van de politie maakte de man een verwarde indruk. Toen de inspecteurs wilden overgaan tot een controle, zette de verdachte het op een lopen. De politie kon de man tot stilstand brengen, die daarop agressief werd en de inspecteur probeerde aan te vallen. De twee inspecteurs konden de man uiteindelijk handboeien, maar toen ze hem in het dienstvoertuig plaatsten probeerde hij herhaaldelijk om de ruiten van de combi in te trappen. Bij aankomst in het cellencomplex aan de Noorderlaan kon een andere ploeg de inspecteurs bijstaan om de man naar de cel te brengen. De verdachte had geen identeitsbewijs op zak, maar bleek gekend onder drie verschillende aliassen. (BSB)