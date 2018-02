Vandaag beslissing over schadeclaims tegen Apache 22 februari 2018

Moet nieuwswebsite Apache 350.000 euro aan schadevergoedingen ophoesten of worden de schadeclaims van projectontwikkelaar Land Invest Group en Joeri Dillen ongegrond verklaard? De burgerlijke rechtbank van Antwerpen velt vandaag zijn vonnis in deze zaak. Apache schreef tussen 2013 en 2016 een reeks artikelen over vastgoeddeals in Antwerpen en onderzocht daarbij de mogelijke verwevenheid van de immobiliënsector met de Antwerpse politiek. Land Invest Group en Joeri Dillen, de voormalige kabinetschef van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), werden herhaaldelijk genoemd.





Zij voelden zich geviseerd en trokken naar de rechtbank om de verwijdering van de artikels én een fikse schadevergoeding te eisen. De projectontwikkelaar vordert 250.000 euro van Apache, Joeri Dillen vraagt 100.000 euro. (BJS)