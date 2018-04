Vanaf nu in half uur met de trein naar Breda 09 april 2018

NMBS en NS (Nederlandse Spoorwegen) wijzigen vanaf vandaag het traject van de intercity Brussel-Amsterdam van de klassieke lijn naar de hogesnelheidslijn. Dat is goed nieuws voor wie van Antwerpen naar Breda wilt reizen want die reistijd bedraagt nu slechts een half uur. Ook het station Noorderkempen ligt op het traject: voortaan sta je vanuit dat station op iets meer dan een kwartier in Breda en aangezien de IC Amsterdam ook in Brussels Airport - Zaventem stopt, krijgen niet enkel reizigers vanuit Noorderkempen een rechtstreekse verbinding met de nationale luchthaven maar ligt Zaventem ook zeer dichtbij voor Nederlanders uit Noord-Brabant (ADA)