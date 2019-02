Vanaf mei hinder verwacht door werken op Linkeroever BJS

06 februari 2019

18u06 0

In de marge van de persconferentie over de ‘voorkeursvariant’ voor de Oosterweelverbinding op Rechteroever, heeft de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) een nieuwe timing bekendgemaakt voor de werken die intussen al aan de gang zijn op Linkeroever. De werken op de E17 beginnen niet zoals eerder gecommuniceerd tijdens de zomer, maar al in maart. Het verkeer zou wel pas vanaf mei echt hinder ondervinden.

Eerder waren op Linkeroever al voorbereidende werken begonnen zoals het aanleggen van werfwegen en de bouw van een parkeergebouw. In maart begint de aannemer aan de werkzaamheden op de E17. In maart en april wordt er over een lengte van enkele honderden meter gewerkt op de zijbermen tussen de op- en afrittencomplexen van Kruibeke en Zwijndrecht in beide richtingen. Vanaf juli wordt er een jaar lang gewerkt aan de zijkanten van de E17.