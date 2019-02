Vanaf eind februari hinder door kabelwerken langs zuidelijke Singel BJS

01 februari 2019

16u49 0 Antwerpen Om het elektriciteitsnet in Antwerpen te versterken, legt Elia momenteel een ondergrondse kabelverbinding aan tussen twee hoogspanningsstations.

In november startte Elia met de aanleg van de kabels ter hoogte van Nieuw Zuid. Vanaf eind februari werkt Elia in de parkeerstroken langs het zuidelijke deel van de Singel (R10) en de Uitbreidingstraat, en dit concreet tussen Kielsevest (vlak bij het treinstation Antwerpen-Zuid) en het danscafé ‘The Memories’ (naast de Sint-Willibrorduskerk in Berchem).

Op woensdag 13 februari organiseert Elia een infomarkt voor buurtbewoners en bedrijven. Meer informatie over de werken en de infomarkt vindt u op www.slimnaarantwerpen.be