Vanaf augustus wekelijkse markt op het Eilandje 24 mei 2018

De wijk het Eilandje krijgt vanaf vrijdag 17 augustus een nieuwe wekelijkse openbare markt. De uitbating daarvan is nu toegekend.





Begin dit jaar besliste de gemeenteraad om een nieuwe markt op te richten aan de Napoleonkaai. De stad deed daarna een oproep naar potentiële concessiehouders om daar een goed draaiende markt te organiseren. Twee kandidaten dienden een uitgebreid concessievoorstel in. De stad Antwerpen besloot om te kiezen voor evenementenorganisator Mich Van Aerde "omwille van zijn professionele, eigentijdse aanpak en zijn aandacht voor beleving en kwalitatieve uitstraling." De markt zal elke vrijdagnamiddag plaatsvinden van 15 uur tot 20 uur op de Napoleonkaai, met als aanbod voeding, bloemen en planten. De bedoeling is om vanaf 17 augustus de eerste marktdag te laten plaatsvinden. (BJS)