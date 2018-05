Vanaf 2020 volwaardige marathon 11 mei 2018

De kogel is door de kerk: Antwerpen krijgt een volwaardige marathon. Bart De Wever speelde al langer met het idee om de marathon los te koppelen van de Ten Miles. Het schepencollege heeft beslist dat op 13 september 2020 de 'A-lympische marathon' wordt georganiseerd. Naast de marathon vindt er ook een halve marathon en een aflossingsmarathon plaats. In 2020 zal het precies 100 jaar geleden zijn dat de Olympische Spelen in Antwerpen werden gehouden. Of de marathon na 2020 wordt voortgezet, is nog niet duidelijk.